29 Ekim coşkusu Tuzla'da doya doya yaşanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tuzla'da çeşitli etkinlikler eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Perşembe Günü, bisiklet turu ve 29 Ekim Cuma günü Bilal Sonses konseri ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu Tuzla'da yaşanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanacak. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki, geçtiğimiz hafta sonunda düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen okçular, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Turnuvası'nda bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Bayram coşkusunun yaşanacağı ikinci etkinlik ise Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bisiklet turu olacak. 28 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da başlayacak bisiklet turuna katılımın yoğun olması bekleniyor. Son program ise 29 Ekim Cuma günü saat 19.23'te Tuzla Sahil Tören Alanı'nda Bilal Sonses konseri gerçekleşecek. Ücretsiz olacak konser ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu zirveye çıkacak.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Tuzla'da doyasıya yaşayacağız. Bu önemli günü, tüm Tuzlalı vatandaşlarımızın katılımları ile çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. 'Geçmişini bilmeyen, geleceğini dizayn' edemez düşüncesi ile yılın her günü, gerek bilgilendirmeler gerekse etkinler düzenleyerek tarihimizi anlatıyoruz. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” dedi.