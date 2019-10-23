29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş'ta etkinliklerle kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını etkinliklerle kutlayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 96. yılında Beşiktaş Belediyesi çeşitli kutlamalar gerçekleştirecek. Kutlamalar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katılımı ile saat 13.00'da İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde U14 Cumhuriyet Kupası Töreni ile başlayacak. Saat 18.30'da ise gelenekselleşen Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Binlerce insan ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte Barbaros Meydanı'na yürüyecek.

Yürüyüşün ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat halkı selamlayacak. Saat 20.00'de ise Beşiktaş'tan tüm İstanbul'a yansıtılacak ses ve ışık gösterileri olacak. 30 Ekim'de ise tüm gelirlerinin TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı ‘Bandırma Vapuru Oyunu' Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.