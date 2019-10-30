29 Kasım indirimlerine 30 milyon alışveriş bekleniyor

Çin'de ‘Bekarlar Günü', Türkiye'de ise ‘Yılın En Uğurlu Günü' adıyla çılgın indirimlerin yapıldığı 11 Kasım (11.11) ile bu yıl 29 Kasım'a denk gelen Şahane Cuma kampanyalarına 30 milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Kasım ayındaki kampanya günlerinde; anne, baba ya da sevgililere atfedilen özel günlerden bile daha fazla online alışveriş yapıldığının altını çizdi.

“Cironun 20 milyar lirayı aşması hedefleniyor”

Kasım ayının, 2018 yılı istatistiklerine göre Temmuz'dan sonra en fazla kartla internetten ödeme yapılan ikinci ay olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Geçen yıl 13 milyar liranın üzerinde internetten kartla ödeme yapılan 3 ay var; sırasıyla 13,7 milyar TL ile Temmuz, 13,5 milyar TL ile Kasım ve 13,3 milyar TL ile Eylül ayları öne çıkıyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre e-ticarette en büyük pay, tatil-seyahat harcamaları olduğu için Temmuz'un ilk sırada olması normal. Eylül de okul alışverişi dönemi. Kasım ayının hiç dönemsel özelliği olmamasına karşın Anneler Günü'nün olduğu Mayıs, Babalar Günü'nün olduğu Haziran, Sevgililer Günü'nün olduğu Şubat ya da yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayını bile geçmesi dikkat çekici.”

Kasım kampanyalarının gözde alışveriş sitesi Çinli Aliexpress'in bu yıl çok önemli bir rakibi olacağını vurgulayan Güçlü Kayral, “Geçen yıl Türkiye pazarına giren Amazon da pazardan büyükçe bir dilim almak için yoğun kampanyalar düzenleyecek. Global şirketlerin rekabeti, yerli firmaları da hareketlendiriyor. Kampanyalara 30 milyona yakın kişinin katılması, cironun 20 milyar lirayı aşması hedefleniyor” dedi.