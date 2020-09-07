29 Mayıs Hastanesi göz, kulak burun ve boğaz hastanesi oluyor

8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan ve bazı bölümleri yıkılan İstanbul Tıp Fakültesinin (ÇAPA) Göz, Kulak Burun ve Boğaz (KBB) birimleri 15 Eylül'den itibaren 29 Mayıs Hastanesi'nde hizmet verecek.

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hastanenin bazı bölümleri daha önce yıkılmıştı. Bu kez ise Göz ve KBB birimleri 29 Mayıs Hastanesine alındı. 29 Mayıs Hastanesi Göz ve KBB birimleri 15 Eylül tarihinden itibaren vatandaşların tedavisine açılacak.

Depremin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “5.8 büyüklüğündeki deprem neticesinde 1999 depreminde de ciddi hasarlar gören binalarımızda yapılandırmaya gittik. Binalarımız içerisinde bazılarının hakikaten çok sağlam olmadığını gördüğümüz için yıktık. Bunların içerisinde öğrencilerimizin çok sevdiği Hulusi Behçet Kütüphanesi, yemekhanemiz ve diş hekimliği binamız yer alıyor. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs Hastanesi'ni kullanmamız için tahsis etti. Biz bu amaçla hastanenin içerisinde restorasyon yaptıktan sonra Türkiye'de hiç olmayan ama dünyada örneklerini bildiğimiz Göz ve KBB hastanesi olarak bu hastaneyi işletmeye karar verdik. Göz ve KBB birimlerinin bir arada olduğu bir hastane şuan Türkiye'de yok. Genel hastaneler içerisinde birim bazında var. Onun haricinde bir kısım genel cerrahide olacak” diye konuştu.

“Ocak ayından sonra aşılamayla birlikte hastalığın biraz daha azaldığını göreceğiz”

Covid-19'da vak'a sayılarındaki artışlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Tükek, “Normalleşmeyle birlikte gerek kurallara uyulmaması gerek şehirlerarası yolculuğun serbest bırakılması dolayısıyla batıdan Anadolu'ya bir göç başladı. Ankara ve doğusunda vak'a sayılarında bir artış söz konusu oldu. İstanbul Anadolu'daki illere göre o artışı henüz hissetmiyor. Temmuz, Ağustos rakamlarının hafif üzerindeyiz, yani ciddi bir sıkıntı yok. Ancak önümüzdeki 2 ayda Anadolu'daki insanların kente dönmesiyle birlikte sayılar biraz artacak. Göz birimimizin taşınmasıyla birlikte buradaki göz birimimizin olduğu alanı Covid-19 hastaları için ayıracağız. Bu süreçte virüsün ilk olarak mutasyona uğramasını bekleyeceğiz. İkinci olarak da aşı çalışmalarını bekleyeceğiz. Tüm dünyada aşı üretenler Aralık ayı gibi aşıların tamamlanacağını söylüyorlar. Eğer başarılı olunursa Ocak ayından sonra aşılamayla birlikte hastalığın biraz daha azaldığını göreceğiz. Önümüzdeki bahar aylarını daha rahat geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.