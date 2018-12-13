2'nci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı başladı

İş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler ve çalışmaların masaya yatırıldığı 2'nci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO) başladı. Kongrede iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, “1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecek olan ondan az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 3 yıl boyunca sürekli iş görememezlik ve ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan iş yerlerine de teşvik uygulamasını başlatmış olacağız” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler ve çalışmaların masaya yatırıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2'nci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO) başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılışta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sektör temsilcileri, iş güvenliği uzmanları gibi yerli ve yabancı çok sayıda katılımcı yer aldı. Kongrenin açılışında teknolojinin etkisiyle gelişen ve değişen dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin kazandığı öneme dikkat çekildi. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışan, işverenin yanı sıra hizmetlerden yararlanan kişiler için de önem kazandığı belirtildi. Açılışta ayrıca Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenirken yaralılar için acil şifalar dilendi. Ardından kongrenin açılış kurdelesi kesilerek fuar kapsamında açılan stantlar gezildi. Fuardaki birçok stantta çeşitli alanlarda görev yapan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği sağlamak için hazırlanan yanmaz eldiven, maske, baret gibi malzemeler sergilendi. 15 Aralık'ta sona erecek olan kongre ve fuar çerçevesinde "Kristal Baret Ödülleri" de sahiplerini bulacak. Kongreye 100'den fazla konuşmacı katılırken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Modern Yaklaşımlar, Gizli Küresel Salgın: Meslek Hastalıkları, Yol Güvenliği ve Uygulamaları gibi birçok konuda masaya yatırılacak.

“İş kazası yaşanmayan iş yerlerine de teşvik uygulamasını başlatmış olacağız”

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bunların artarak süreceğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, “Sabah saatlerinde almış olduğumuz Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle seyahat etmiş olan 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğine dair bilgi aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Özellikle ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sektörde hizmet sunmakta olan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini malumunuz devlet olarak destekliyoruz. Bunun için belirlenmiş olan bir bedel var ve bu bedeli de devletimiz karşılamakta. 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecek olan ondan az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 3 yıl boyunca sürekli iş görememezlik ve ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan iş yerlerine de teşvik uygulamasını başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çalışanların güvenliğinde sıkıntı varsa o işin geleceğinde de sıkıntı var demektir"

İş sağlığı ve güvenliğinin günümüzde çok önem kazanan bir konu olduğunu ifade eden ve gerekliliklerinin yerine getirilmesinin hayati önem taşıdığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İşçi sağlığı ve güvenliği değil şu anda iş sağlığı ve güvenliği denildiğine göre burada sadece çalışanların sağlığı, güvenliği açısından bakılmamalı, bakılmıyor da. Üzücü bir haber aldık, hızlı tren kazası, ben vefat edenlere başsağlığı, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Baktığımız zaman iş sağlığı ve güvenliği sadece o işi yapanlar, işçiler açısından değil, bütün toplum açısından değerlendirilmeli. Bir iş yerinde çalışanların güvenliğinde sıkıntı varsa aynı zamanda o işin geleceğinde de sıkıntı var demektir. İşverenin o işi devam ettirebilmesinde sıkıntı var demektir” ifadelerini kullandı.