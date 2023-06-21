Polonya'da Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları heyecanı TRT'de yaşanacak.

Tarihte ilk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan, daha sonra da 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Oyunları, bu yıl üçüncü kez Polonya'nun Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde gerçekleşecek. 21 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT'nin yeni uluslararası dijital platformu tabii'den sporseverlerle buluşacak.

48 Avrupa ülkesinden 7 binden fazla sporcu katılacak

Merkezinin Krakow olacağı 3. Avrupa Oyunları, Polonya'da Malopolska bölgesini kapsayan toplam 13 şehirde düzenlenecek. Oyunlara 48 Avrupa ülkesinden 7 binden fazla sporcu katılım gösterecek. 3. Avrupa Oyunları'nın resmi açılışı bu akşam saat 21.30'da Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda yapılacak. Açılış töreninde konserlerin yanı sıra çeşitli görsel şovlar da gerçekleştirilecek. 3. Avrupa Oyunları, 2 Temmuz'da yine Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek.

Türkiye rekor katılım sağlayacak

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'na toplam 193 sporcuyla organizasyon tarihindeki en yüksek katılımını sağlayacak. 2015 ve 2019'a göre sporcu sayısı artan ay-yıldızlı ekibi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, toplam 19 branşta mücadele edecek.

2024 Paris yolu Polonya'dan geçiyor

3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 10 branşta kota verecek. Paris'in yolunun Polonya'dan geçeceği oyunlarda atıcılık, boks, break dans, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, atlama branşlarında doğrudan olimpiyat kotası dağıtılacak.

Badminton, 3x3 basketbol, bisiklet (BMX, Dağ), eskrim, judo, tekvando ve triatlon branşlarında ise sporcular 2024 Paris için kota puanı almaya çalışacak. Ayrıca artistik yüzme, atletizm (takımlar), badminton, kano durgunsu, kano akarsu slalom, bisiklet-BMX, dağ bisikleti, atlama, judo (karma takım), modern pentatlon, teqball branşları ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.