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3 aylık eğitimle kekemelikten kurtuluyorlar

Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan 6 ile 60 yaş arasında 250 kişiye Bağcılar Belediyesi tarafından Konuşma Bozuklukları Eğitimi veriliyor.

3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından konuşma bozukluğu olan kursiyerler, kekemeliğe son verip hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. Yetkililer, şimdiye kadar bu programa katılan 2 bin 350 kişinin kekemelik probleminden kurtulduğunu belirtti.


Bağcılar Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete sunulan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu, yüzlerce kişiyi kekemelik sorunundan kurtarıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda verilen Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'na kekemelik, hızlı konuşma ve tutukluk problemi olan 6 yaşından 60 yaşına kadar 250 kişi kayıt yaptırdı. Kursta 30'ar kişilik iki grup halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uzman konuşma terapistleri tarafından eğitim veriliyor.


Kursiyerler, günde beş saat olmak üzere ritmik konuşma, doğru nefes alma, harf çıkarma ve konuşma pratiği dersleri alıyor. Gruplar şeklinde ilerleyen eğitimlerde 3 hafta yüz yüze yoğunlaştırılmış eğitim uygulanıyor. Bunun yanında terapistler, doğru şekilde nefes alıp verme çalışması yaptıklarını, doğru konuşma tekniğini öğrettiklerini ve çubuk çalışmasıyla dudak ve kasların gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.



“2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu”


Bilgisayar programlarından da faydalanılan eğitimde her sabah müzikli hafif trans ile birlikte gelişme ve rahatlama egzersizleri de yapılıyor. Eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kurs sonrasında kontroller yapılıyor. Yetkililer, 2013'te başlayan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'na katılan 2 bin 350 kişinin kekemelik probleminden kurtulduğunu söyledi.


Kekemelik kursuna çok önem veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı zaman zaman derste kursiyerleri ziyaret ediyor. İnsanın konuşma bozukluğu sebebiyle iş ve sosyal yaşamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Çağırıcı, “Kurslarımız sayesinde hemşehrilerimizin sorunlarına kesin çözüm buluyoruz” dedi.

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