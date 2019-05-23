3 bin 500 liseli mezuniyet iftarında bir araya geldi

İftar sonrası, okul birincisi olan öğrenciler, mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencilerini mezuniyet iftarında bir araya getirdi. Üniversite sınavı öncesinde gençlere moral vermek için düzenlenen iftara dakikalar kala 3 bin 500 lise son sınıf öğrencisi Küçükköy Stadı'nı doldurdu. Programa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaştı. Gençler kendileri için düzenlenen ilahi konserinde moral buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

“Ramazan'ın bu güzelliğiyle, ruhuyla birlikte öğrencilerle güzel bir akşam geçirmeye çalışıyoruz”

Hem Ramazanı iftarını hem de mezuniyet heyecanını öğrencilerle paylaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her yıl liseyi bitiren gençlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi okul bitmeden Ramazan'a denk geldi. Bu buluşmaları veda gecesi olarak öğrencilerin mezuniyet gecesi iftar programında gerçekleştiriyoruz. Bu akşam burada 3 bin 500 gencimizle beraber buluşuyoruz. Hem Ramazan iftarını birlikte yapmak hem de okulu bitirme mezuniyet arasında bir program oldu. Lisede birinci olan öğrencilerimize getirdikleri kütükle isimlerini çakıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Liseyi bitirmenin heyecanını aynı zaman da üniversiteye girme heyecanını birlikte yaşama imkanı buluyoruz. Bir yandan da üniversite hazırlık sınavı öncesi bir motivasyon buluşması oluyor. Ramazan'ın bu güzelliğiyle, ruhuyla birlikte onlarla güzel bir akşam geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu ifade eden Ceren Yeter ise, “Gayet mutluyum. Severim böyle ortamları. Festivalimsi gibi geliyor tabi değil ama olsun çok güzel her şey. Etrafımdaki öğrencileri tanımıyorum ama okullar yakın ayarlanmış çoğunu tanıyorum. Dört seneyi böyle bitiriyor olmak daha da güzel” dedi.

İftar sonrası Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile beraber okul birincisi olan öğrenciler okullarının mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.