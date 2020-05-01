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3 gün sürecek kısıtlama ile E-5 kara yolu boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 kara yolu bomboş kaldı.

Havadan görüntülenen E-5'te çok az sayıda araç olduğu görüldü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları sessizliğe büründü. E-5 kara yolu da kısıtlamanın ardından boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 kara yolunda sadece birkaç aracın bulunduğu görüldü.

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