3 gün sürecek kısıtlama ile E-5 kara yolu boş kaldı

Havadan görüntülenen E-5'te çok az sayıda araç olduğu görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları sessizliğe büründü. E-5 kara yolu da kısıtlamanın ardından boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 kara yolunda sadece birkaç aracın bulunduğu görüldü.