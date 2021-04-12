3 gündür haber alamadıkları arkadaşları ölü bulundu

Bağcılar'da, beraber kaldıkları ev arkadaşından haber alamayan kişiler, kokudan şüphelenip polise haber verdi. İtfaiye yardımıyla girilen evde yapılan kontrolde üç gündür haber alınamayan adam ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2539 Sokaktaki tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı binada yaşayan Mustafa Yağcı'dan (60) ev arkadaşları 3 gün haber alamadı. Koku üzerine arkadaşı Deniz Güler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirle kapıyı açarak içeri girdi. Yağcı'nın odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yağcı'nın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Yağcı'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Olayı anlatan ölen Yağcı'nın ev arkadaşı Deniz Güler, “Karşı odada oturan yaşlı bir dayıydı, daha önce iki üç sefer ambulansa çağırmıştık. İki üç gündür görmedik, geliş gidişini ve sesini duymadık. Kokular gelince, aradan görebildiğim kadarıyla kolunu veya bacağını gördüm. Ondan sonra da görevli arkadaşları çağırdık, ölmüştü” diye konuştu.