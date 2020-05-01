3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.