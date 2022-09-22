3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi

Başakşehir'de 2, Küçükçekmece'de de 1 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler ile birlikte toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü, Başakşehir'de , Küçükçekmece'de de 1 kişiyi öldürdükten sonra, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler ile birlikte toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişinin öldürülüp 4 kişinin yaralandığı olaya ait detaylar ortaya çıktı.

Amcasını alacak-verecek meselesinden öldürdü

Güven Güler ilk olarak amcası Ergün Maden'i öldürmüştü. Güven Güler ile Ergün Maden'in kendi evlerinin üst katında uyuşturucu kullanırken aralarındaki alacak-verecek meselesinden ötürü tartıştıkları, Güler'in amcasını bu sebeple öldürdüğü ortaya çıktı. Güler, daha sonra arkadaşı Atilla Ü.'yü arayarak buluştu ve ona olayı anlattı. Güler ve Atilla Ü.'nün yanına olaydan haberi olmayan 3 arkadaşları daha geldi ve 5 kişi aynı araçla gezmeye başladı.

İkinci cinayetinde arkadaşının babasını öldürdü

Güven Güler, bir süre sonra uyuşturucu bulmak için arkadaşı Ayhan M.'nin evine gitti. Olaylardan haberi olmayan diğer 3 kişi araçta beklerken Atilla Ü. de onunla birlikte eve çıktı. Kapıyı Ayhan M.'nin babası Celal Meşegül açtı. Celal Meşegül'ün “Oğlum burada değil” demesi üzerine Güven Güler bu kez de ona ateş ederek öldürdü. Atilla Ü.'ye de “Benimle misin?” diye sorduğu, Atilla Ü.'nün mecburen yanında olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Yengesini öldürüp 2 kişiyi yaraladı

İki cinayet işleyen Güven Güler bu kez saklanmak için amcasının evine gitti fakat yengesi Güllü Güler onu eve almak istemedi. Bunun üzerine Güven Güler yengesine de ateş ederek öldürdü. Güllü Güler'in yanı sıra o esnada evde bulunan Adem Tepe ve Sevim Tepe de yaralandı. Güven Güler buradaki cinayetin ardından olaylardan haberi olmayan diğer 3 kişiden ayrılıp Atilla Ü. ile birlikte babası Mehmet G.'nin Yenibosna'daki iş yerine giderek ondan para aldı. Daha sonra ikili minibüse binerek Aksaray'a gitti.

Polisleri de yaraladı

Güven Güler ve Atilla Ü. Aksaray'da bir büfeye girdi ve bir şeyler aldı. O esnada o bölgede görev yapmakta Güven Timlerinden iki polis, ikilinin hareketlerinden şüphelendi ve onlardan kimlik istedi. Güven Güler, kendisinden kimlik isteyen polislerin ikisine de ateş ederek yaraladı. Atilla Ü. de burada Güven Güler'in yanından kaçarak uzaklaştı.

“Allah'tan iyi davrandın. Yoksa seni de öldürecektim”

3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler, bir taksiye binerek Başakşehir'e gitti. Yoldayken taksi sürücüsüne işlediği cinayetleri anlatan Güven Güler'in taksiden inerken ona, “Allah'tan bana iyi davrandın. Yoksa seni de öldürecektim” dediği ortaya çıktı.

Viyadüğün altında saklanırken yakalandı

Olayların ardından İstanbul polisi harekete geçti. Zanlının bulunması için geniş çerçeveli çalışma yapan ekipler, 200'ün üzerinde güvenlik kamerası izledi. Kamera çalışmalarının ardından Güven Güler'in bulunabileceği değerlendirilen çok sayıda adrese ve mağaraya Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda zanlı Güven Güler Başakşehir'de bir viyadüğün altında kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Güler'in ardından Atilla Ü. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Küçük yaştaki Atilla Ü.'nün Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şüphelilerin ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Güven Güler'in, ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güler'in, şubeden çıkışı esnasında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktığı görüldü.