3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, "Hatırlamıyorum" dedi

Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan şahıs yakalandı. Mahkemede, zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesi'nde dün meydana geldi. Polisi arayan bir kişi "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var" deyince, ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti. Olay yerine gelen polis, ihbarı yapan B.B. ile konuştu. B.B., "O şahıs bahçeme gelerek camlarımı kırdı. Daha sonra elindeki kesici aletle 3 köpeğimi bıçakladı. Köpeklerden birini yaralı bir şekilde sürükleyip kendisiyle birlikte götürdü. Bir köpek ise olay yerinde öldü" dedi.

"Olayı hatırlamıyorum" dedi

Bahçede ve çevrede çalışma yapan polis, olayın şüphelisinin B.B.'nin yanındaki dairede oturan Faruk Ö. olduğunu tespit etti. Polis, Faruk Ö.'nün kapısına geldiğinde yerde kanların olduğunu gördü. Kapı çalındığında polisin karşısına çıkan Faruk Ö.'nün elinin kesik ve üzerinde kan olduğunun görülmesi üzerine kendisine olayla ilgili sorular yöneltildi. Ancak Faruk Ö., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yaralı haldeki Faruk Ö., hastaneye kaldırıldı. Zanlı, hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce adliyeye sevk edildi. Faruk Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.