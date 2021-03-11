3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 - Nevşehir Bld.: 1

Misli.
com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
Stat: Bolluca
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Abdullah Melih Karaduman, Mustafa Kırbaş
Arnavutköy Bld.: Mehmet Bayram, Doğukan Çevik, Onur Ural, Okan Duran, Ferhat Uysal (Murat Torun dk. 85 ?), İdris Güneş, Aykut Sarıdoğan, Osman Bayrak,, Tunahan Birinci (Muhammed Raşit Şahingöz dk. 63), Umut Aydın, Ozan Karabacak (İlyas Sarı dk. 88 ?)
Teknik Direktör: Sinan Bayraktar
Nevşehir Bld.: Onur Behiç Özalgan, İsmail Hachafızoğlu, Erhan Karayer, Furkan Mızrak (Ahmet Eren dk. 66), Fatih Kıran, İlyas Ural (Mehmet Kaan Türkmen dk. 85 ?), Efe Can Çölbekler, Mustafa Coşkun, Muhammed Furkan Işık, Vedat Erçin, Hamza Küçükköylü (Buğra Temel dk. 55)
Teknik Direktör: Yusuf Tokuş
Goller: Ozan Karabacak (dk. 66), Umut Aydın (dk. 76) (Arnavutköy Bld.), Muhammed Furkan Işık (dk. 82) (Nevşehir Bld.)
Sarı kartlar: Mehmet Bayram, İlyas Sarı (Arnavutköy Bld.), Vedat Erçin, Efe Can Çölbekler, Mustafa Coşkun (Nevşehir Bld.)