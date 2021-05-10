3. Lig Play-Off: Esenler Erokspor: 2 - Çatalcaspor: 1

Misli.
com 3. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Esenler Erokspor, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Mehmet Şengül
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Erdinç Karakaş, Enes Soy (Hüseyin Afkan dk. 82 ?), Muammer Sarıkaya (Murat Kayalı dk. 90 ?), Aziz Aksoy, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (Onur Öztonga dk. 65), Abuzer Gaffar Toplu (Mert Somay dk. 65), Aziz Kızılgün (Cenk Doğan dk. 90 ?)
Çatalcaspor: Onur Güney, Ahmet Akyüz, Burak Yamaç, Fırat Sezer, Kadir Mert Örentepe, Alihan Bel (Burhanettin Çakırefe dk. 63), Yasin Hatipoğlu (Ziya Şakar dk. 52), Cem Şahin (Fatih Kara dk. 80 ?), Önder Akdağ, Yusuf Atasoy, Mehmet Fatih Dündar (Muhammet Yılmaz dk. 80 ?)
Goller: Enes Soy (dk. 4), Muammer Sarıkaya (dk. 87) (Esenler Erokspor), Yusuf Atasoy (dk. 54) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Erdinç Karakaş, Ercüment Kafkasyalı, Aziz Aksoy (Esenler Erokspor), Ahmet Akyüz, Ziya Şakar, Burak Yamaç (Çatalcaspor)