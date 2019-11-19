İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi

Müzik, medya ve sinema dünyasının prestijli ödüllerinden 3.

'sü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı. Görkemli törende, İstanbul'da hizmet veren Hairestetik Turkey Saç Ekim merkezi yöneticisi Engin Sönmez'e ‘Yılın Saç Ekim Merkezi' ödülü verildi.


Saç ekim operasyon başarılarıyla tanınan Sönmez'in ödülünü, ünlü oyuncu model Wilma Elles'den aldı.


Ödüllerin verildiği törende konuşan Sönmez, “Türkiye Azerbaycan iki devlet tek millet düşüncesiyle yola çıkan bu güzel gecede bende payıma düşeni yapıp iki ülkeye desteğimi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.