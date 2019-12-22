3. Uluslararas? Miras?m?z Kud?s Karikat?r Yar??mas?'n?n ?d?lleri sahiplerini buldu

Ey?psultan Belediyesi, Miras?m?z Derne?i ve D?nya Karikat?ristler Birli?i'nin (UWC) 3. kez d?zenledi?i "Uluslararas? Miras?m?z Kud?s Karikat?r Yar??mas?"n?n ?d?lleri d?zenlenen t?renle sahiplerini buldu.

Toplam 38 ?lkeden 263 ki?inin 726 eserle kat?ld??? Uluslararas? Miras?m?z Kud?s Karikat?r Yar??mas?'n?n ?d?l t?reni Ey?psultan K?lt?r Sanat Merkezi'nde ger?ekle?tirildi. Kur'an-? Kerim tilaveti ile ba?layan ?d?l t?renine vatanda?lar yo?un ilgi g?sterdi. Yar??mada farkl? kategorilerde verilen ?d?llerde birinci olan Mojm?r Mihatov 15 bin, ikinci olan Ahmet ?zalp 10 bin ve ???nc? olan Ehsan Iranshahi'ye 7 bin 500 lira para ?d?l? verildi. Ayr?ca biner lira de?erinde olan ?zel ?d?lleri ise Esile Altun???k "Miras?m?z Derne?i ?zel ?d?l?", ?rem Erekinci "Naci el-Ali ?zel ?d?l?", G?lcan Y?ld?z "Necmettin Erbakan ?zel ?d?l?", Hamit G?? "II. Abd?lhamit Han ?zel ?d?l?" ve ?nder ?nerbay ?Selahaddin Eyyubi ?zel ?d?l??n? ald?.

Yar??man?n j?risinde T?rkiye'den Ahmet Altay ve Murat Y?lmaz'?n yan? s?ra Endonezya'dan Jitet Kustana, Romanya'dan Doru Axinte, Fas'tan Naji Benaji, ?ran'dan Nahid Maghsoudi ve Suriye'den Yaser Ahmad yer ald?. "Uluslararas? Miras?m?z Kud?s Karikat?r Yar??mas?", sosyal hayatta k?lt?rel miras?n ?nemini, k?lt?rel miras ?er?evesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kud?s'?n k?lt?rel mirasa katk?s?n? ve k?lt?rel hayattaki ?nemini g?ndeme getirmeyi hedefliyor.

?Kud?s hakk?nda bir ?eyler s?ylemek kolay de?il?

Yar??man?n konusu gere?i ?ok ?zel ve anlaml? oldu?unu dile getiren H?rvatistan'dan kat?lan Mojmir M?hatov, ?Ben H?rvat bir karikat?ristim orada ?e?itli dergi ve gazetelere karikat?rler ?iziyorum. Ayr?ca uluslararas? yar??malara karikat?rlerimle kat?lmaya ?al???yorum. Benim haz?rlam?? oldu?um karikat?r kolay ilk bak??ta anla??labilecek bir karikat?r de?il. Biraz daha derin d???nmeyi gerektiren bir eser. Bu yar??ma basit bir yar??ma de?il, Kud?s hakk?nda bir ?eyler s?ylemek kolay de?il. B?yle g?zel bir sergide bulundu?um i?in ?ok mutluyum? dedi.

?Bu programda olmaktan dolay? ?ok memnunum?

Yar??maya ilk defa kat?ld???n? s?yleyen ?ran'dan kat?lan Ehsan Cheraghi Iranshah?, "Bu g?zel programda olmaktan dolay? ?ok memnunum" diye konu?tu.