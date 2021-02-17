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3 yaşındaki çocuk, yokuş aşağı kayan araçta kaldı, anne baba büyük panik yaşadı

Esenyurt’ta buz tutmuş yokuşta içerisinde 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araç kaymaya başladı.

Esenyurt'ta buz tutmuş yokuşta içerisinde 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araç kaymaya başladı. Caddeye kadar kayan araba, şans eseri hiçbir yere çarpmadan durdu. Olay sırasında çocuğun anne ve babası ise büyük panik yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay, 15 Şubat akşamı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Buz tutmuş yokuşta yakan aracın içerisinde 3 yaşında bir çocuk mahsur kaldı. Kapısı açık araç, yokuş aşağı kayarak çöp konteyneri ve bariyerlere çarptı. Caddeye çıkan otomobil, ciddi bir kazaya karışmadan durdu. Bu sırada çocuğun anne babası ise panikle yokuş aşağı koştu. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan çocuğu kucaklayan ailesi, büyük şok yaşadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerde, arabanın hızla yokuş aşağıya inmesi ve anne babasının peşinden koşması görülüyor. Görüntülerin devamında ise anne babanın koşarak çocuğu arabadan çıkarması görülüyor.

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