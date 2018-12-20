3 yılda 2,5 ton atığın denize karışması önlendi

14 bine yakın çalışanı, 4 binden fazla araç, 30 transfer merkezi, 13 bölge müdürlüğü ve 800'den fazla şubesiyle her gün 500 bine yakın gönderi taşıyan Aras Kargo, çevreye duyarlı uygulamalarını sürdürüyor.

Kıyılar Doğa Dostu Araslara emanet

Şirketten yapılan açıklamaya göre Aras Kargo, 2014 yılında gönüllü çalışanlarından oluşturduğu Doğa Dostu Araslar platformu ile 3 yıldır Türkiye'nin farklı noktalarındaki kıyıları temizliyor. TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile birlikte yürütülen proje kapsamında önceki yıllarda İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun, İzmir, Bodrum, Fethiye, Trabzon ve Van Gölü kıyılarını temizleyen çalışanlar, 2018 yılında bu kıyılara Antalya, İstanbul ve Adana'daki lokasyonları ekledi.

Geçen hafta sonu yılın son kıyı temizliğinin düzenlendiği Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyılarında yer alan Menderes Adası piknik alanında 45 kilogram plastik, 280 kilogram cam, 5 kilogram metal ve 15 kilogram kâğıttan oluşan toplam 345 kilogram atığın denizlere karışması önlenerek geri dönüşüme gönderildi. Böylece bu yıl toplam 540 kilo atık çevreye kazandırılmış oldu.

Üç yılda 2,5 ton atık toplandı

Yürütülen çalışmalarla üç yıl içinde, Türkiye'nin 11 farklı kıyısında 1,175 kilogram plastik, 830 kilogram cam, 341 kilogram metal ve 132 kilogram kâğıt olmak üzere 2,5 tona yakın atık toplandı.

Karbon ayak izi azaltılıyor

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu uygulamalara büyük önem veren şirket, karbon ayak izini azaltabilmek adına 2011'de filosuna elektrikli araçlar dahil etmeye başladı. Söz konusu şirket bugün, Türkiye'nin en büyük yüzde 100 elektrikli ticari araç filosuna sahip kargo şirketin konumunda yer alıyor. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri sayesinde, yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanıyor. Tüm gönderilerde bio-bozunur özelliğe sahip kargo poşetleri kullanılıyor.