3 yılda 6 bin 102 Eyüpsultanlı'ya ücretsiz diyetisyen hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi'nin, obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık risklerini en aza indirgemek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri; dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor. 3 yıl içerisinde 6 bin 102 vatandaş, Nişanca Mahallesi Zalpaşa Caddesi'nde bulunan Sağlık Hizmetleri Birimi'nde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanlarımızdan hizmet aldı.

Vatandaşların, dahiliye ve aile hekimliğinde yaptırdıkları detaylı kan tahlilleri sonrası kendilerine başvurmaları gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, "Geldikleri zaman testlerin değerlendirmesi yapılıyor. Eğer hastalıkları varsa, kronik bir süreç söz konusuysa ona dair programlarını oluşturuyoruz. İki haftada bir kontrollerimiz oluyor. Bu seanslarımız ortalama 20 dakika sürüyor. Aynı zamanda buradaki cihazlarımızla ölçüm değerlendirmesi yapıyoruz. Sonuca ulaşana kadar danışanı burada takip etmiş oluyoruz" dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilere özel programlar uygulanıyor

"Diyabet, tansiyon, böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere özel beslenme programları oluşturduklarını söyleyen Demirçelik, "Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın yanı sıra çocuk hastalarımız için de kişiye özgü beslenme programları hazırlıyoruz. Listeyi oluşturduktan sonra belirlenen ideal kilo ağırlığına ulaşana kadar 15 günde bir gibi belirli aralıklarla takibini yapıyoruz. İstenen kiloya ulaşıldıktan sonra da hastamızı bırakmıyoruz ve koruma programına geçiyoruz. Diyet programını uygularken aynı zamanda hastalarımızı fiziksel ve sportif programlara yönlendiriyoruz" dedi.

“Pandemi obezite sayısını artırdı”

Obezite konusunda Türkiye'nin son dönemde sıralamada üst sıralara çıktığını vurgulayan Şeyda Demirçelik, "Özellikle pandemi bu durumu negatif etkiledi. Bu süreçte evde kaldıkça hareket kabiliyeti kısıtlandı bu anlamda obezite ile birlikte kronik hastalıklarda artış başladı. Şeker, kolesterol gibi hastalıkların temelinde yatan şey yine aşırı kilo. Diyabet daha fazla görmeye başladık, özellikle çocuklarda bir artış yaşandı. Bu anlamda biz beslenme danışmanlığı verirken aynı zamanda fiziksel sportif, aktivitelerle de programı mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı hizmetinden yararlanmak için 02124400483 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.