30 Ağustos Zafer Bayramı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte Yusuf Güney rüzgarı esti. Başakşehir Belediyesi 2'nci Gençlik Oyunları Hitabet Yarışması birincisi Enes Atak ‘Bayrak' şiiri ile vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Başakşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinliklere imza attı. Başakşehir Gölet'te düzenlenen etkinliklerde çocuk ve yetişkin bando takımı ve halk oyunları ile Başakşehirliler doyasıya eğlendi. Al bayrakların dalgalandığı etkinlikte Başakşehir Belediyesi 2. Gençlik Oyunları Hitabet Yarışması birincisi Enes Atak ‘Bayrak' şiiri ile vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Motif Halk Oyunları ekibi Kafkas dansı bıçak oyununda sahneye izleyicilerden birini alarak renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan Yusuf Güney konseri ile vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gönüllerince eğlendi.

“Ne mutlu ki böyle bir vatanın evlatlarıyız, böyle atalarımız var”

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ağustos ayı zafer ayıdır. Bugün 30 Ağustos ama daha öncesi 26 Ağustos'ta bildiğiniz gibi Malazgirt Zaferimizi kutladık. Bu cennet vatana Sultan Alparslan'la bir vatan oluşturup daha sonrasında da zafer bayramı oluşturacak olan İstiklal mücadelesiyle de tüm dünyaya bu ülkenin bu yurdu vatan edindiğinin kanıtını hep beraber göstermiş olduk. Ne mutlu ki böyle bir vatanın evlatlarıyız. Ne mutlu ki bizim böyle atalarımız var. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kuruluşundan bugüne kadar hatta bu ülkeyi yurt edinmek için Sultan Alparslan ile birlikte ordusuyla birlikte bugüne kadar tüm şehitlerimize, ülkemize ve milletimize vermiş olduğu bu güzel hediye için Allah'tan rahmet diliyorum“ dedi.

“Zaferimizi ailemle birlikte en mutlu şekilde kutluyoruz”

Ailesi ile birlikte etkinliğe katıldıklarını söyleyen Mutlu Güvenç, “Bugün çok mutlu bir gün bugün zaferimiz o yüzden tüm ailemle bugünü en mutlu şekilde kutluyoruz. Bundan daha mutlu bir günümüz olamaz. Biz her şeyi dört dörtlük kutladık. Belediye çok iyi planlamış insanlara yer hazırlamış. Belediyeye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başakşehir Göletteki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldığından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Adem İlhan ise, “Tabi insanların bu duyarlılıkta olmaları çok memnun ediyor. Hem eğlenmek hem şehitlerimizi anmak bu konuda duyarlı bir vatandaş olmak önemli böyle zamanlarda alanlarda olmak daha önemli teşekkür ediyorum belediyenin yaptığı bu organizasyon için” şeklinde konuştu.