30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Pendik'te Kıraç ile yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü şarkıcı Kıraç, Pendikli vatandaşlarla buluştu. Pendik sahilindeki konserde vatandaşlar HES kodu sorgulamaları yapıldıktan sonra alana alındı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sahneye çıkarak Kıraç'a çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Cin, ”Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlu olsun. Milletimize hayırlı olsun. Çok önemli mücadeleler vererek bu noktaya geldik. Bizde bayramımızı vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Bu vesile ile değerli sanatçımızı, Kıraç'ımızı Pendik'e davet ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamış olduk” dedi.

Konsere katılan Dilay Kılıç adlı vatandaş, ”Bu etkinliğin özellikle böyle zor bir dönemde, pandemi döneminde özellikle gençlere çok iyi geldiğini düşünüyorum. Sadece gençler değil yetişkinleri de bu grubun içine dahil etmek mümkün. Belediyenin psikolojik olarak halkına çok destek verdiğini gördüm. Bende genç bir birey olarak başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konsere katılan Eray Oral da, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Pendik Belediyesine teşekkür ediyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bizim için güzel bir aktivite oldu. Tekrar Pendik Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.