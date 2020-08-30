30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı

Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren büyük zaferin 98. yılı, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu zafer hepimizin' sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile Kadıköy sokaklarında kutlandı. Konvoy drone ile havadan da görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu zafer hepimizin' sloganıyla Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Pazar günü Kadıköy sokaklarına doğru hareket eden Zafer Tırı'na İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları eşlik etti. Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlarr, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katıldı. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyen konvoy, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda son buldu. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla konvoya ve çalan marşlara eşlik etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Zafer Bayramı'nı biz de gönül isterdi ki daha coşkuyla kutlayalım. Bu sene Fikirtepe'de büyük bir fener alayıyla kutlama planımız vardı ama yaşadığımız zor günlerde vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan bu şekilde klasik arabalarla Kadıköy'de bayramı kutlayacağız. Gönül isterdi ki bu günleri yaşamasaydık, çok daha görkemli kutlamalar yapacaktık. Umarım önümüzdeki sene 30 Ağustos'u Kadıköy'de Kadıköy'e yakışır şekilde kutlayacağız” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlama amacıyla klasik araçların yaptığı konvoy drone ile havadan görüntülendi.