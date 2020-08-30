30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşku ve gururla kutlandı

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in komutasında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u gurur ve coşku ile kutladı.

“30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamalarını bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiren Kartal Belediyesi, vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti.

30 Ağustos gururu sokaklara taşındı

Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, korona virüs sürecinde vatandaşların bayram coşkusu yaşaması için etkinlikleri vatandaşların ayağına getirdi. Kartal'ın 20 mahallesini gezen üstü açık otobüs ve bando takımı 98'inci yıla özel bir konser verdi. Aynı saatlerde vosvos ve motor konvoyları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “30 Ağustos zafer Bayramını Kartal'da coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini minnetle şükranla anıyoruz. Pandemi süreci var o yüzden 10 binlerle, bütün Kartallılarla yaptığımız yürüyüşümüzü bu yık yapamayacağız. Fakat otobüslerimiz an0ojs araçlarımızla Kartal'ın 20 mahallesinde, her sokağında olmaya gayret gösteriyoruz. 7'den 70'e herkese Zafer Bayramı coşkusu aktarmak istiyoruz” dedi.