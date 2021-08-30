30 Ağustos Zaferi'ne Büyükçekmece'de coşkulu kutlama

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu'n 99'uncu yılı Büyükçekmece'de törenle kutlandı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ile doldurdukları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk takdim töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükçekmece'de ikinci tören Kaymakamlık Binası'nda gerçekleşti. İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol'un tebrikleri kabul etmesiyle törenler son buldu.

“Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri”

Törende bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi; “30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum”