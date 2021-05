30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı

Metin Ayakkabı Uluslararası Pazarlama Müdürü Pervin Çimen, TurkishExporter e-ihracat platformunun markalarına daha önce satış yapmadıkları yeni pazarlara ulaşma imkanı verdiğini belirterek, "Platformdan bağlantı kurduğumuz potansiyel firmaların isteklerine hızlı cevap vermek ve ürün gamımıza yeni modeller eklemek bize yepyeni pazarlar kazandırdı” dedi. Çimen, 1993 yılında İstanbul'da kurulan Metin Ayakkabı'nın, Sherlock Soon ve Donna Style gibi birçok markaya sahip bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin kadın ayakkabısı sektöründe uzmanlaşarak yüzde 100 deri bot, spor ayakkabı, sandalet ve terlik modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle iç ve dış pazarda aktif hizmet verdiğini söyleyen Pervin Çimen, “En iyi kalite, en iyi hizmet' anlayışı içerisinde her müşterimizi memnun etmeye çalışarak müşteri profilini her geçen yıl genişletiyoruz. 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan ve tüm Avrupa'ya hakim olan Metin Ayakkabı, TurkishExporter ile yeni coğrafya ve yeni ülkelere ulaştı. B2B platformlarına her zaman önem veriyoruz ve firmamıza fayda sağladığını düşünüyoruz. TurkishExporter e-ihracat platformundan bağlantı kurduğumuz firmaların yapmamızı istediği modelleri ürün gamımıza ekledik, ayrıca da yatırım yapmayı planladığımız alanda da bize fikir verdi” şeklinde konuştu.

Sektördeki firmalar için B2B platform üyelikleri hakkında yorum yapan Çimen, üyelik maliyetlerinin kısa bir süre içinde kurdukları bağlantılar ile çok karlı sipariş yakalayabileceklerini söyledi.