30'un üzerinde ülkeden doktor 'Derin Beyin Stimülasyon ve Ağrı Müdahaleleri Kadavra Kursu' için Türkiye'ye geldi

Dr. Atilla Yılmaz'ın bu yıl 2'ncisini düzenlediği ‘Derin Beyin Stimülasyonu ve Ağrı Müdahaleleri Kadavra Kursu', 30'un üzerinde farklı ülkeden gelen 100'ün üzerinde beyin ve sinir cerrahı ve nöroloğun katılımıyla başladı. Doç. Dr. Atilla Yılmaz, “Kursumuz bu yıl dünyada bu konuda yapılan en büyük kurs olma özelliğini taşıyor” dedi.

Dr. Atilla Yılmaz'ın bu yıl 2'ncisini düzenlediği ‘Derin Beyin Stimülasyonu ve Ağrı Müdahaleleri Kadavra Kursu', 30'un üzerinde farklı ülkeden gelen 100'ün üzerinde beyin ve sinir cerrahı ve nöroloğun katılımlarıyla başladı. Marmara Üniversitesi Başıbüyük kampüsünde gerçekleştirilen 2 günlük kursun ilk günü teorik eğitimlerle başladı. Kursun son aşamasında ise beyin pili başta olmak üzere tüm nöromodülasyon girişimleri içeren uygulamalı bir kadavra kursu gerçekleştirilecek. Kursta 3'ü Türk, 11'i yabancı eğitmen bulunuyor.

“Kurs WSSFN, INS VE WFNS himayesinde gerçekleştiriliyor”

Kurs, World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (WSSFN), International Neuromodulation Society (INS) ve World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) himayesinde gerçekleştirilirken, ayrıca European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) tarafından 24 puanla kredilendirildi.

“30'un üzerinde ülkeden, 100'ün üzerinde katılımcımızla gerçekleştirmekteyiz”

Dr. Atilla Yılmaz, “Bugün toplantımızı, 30‘un üzerinde ülkeden, 100'ün üzerinde katılımcımızla gerçekleştirmekteyiz. İlkini geçen yıl gerçekleştirmiştik ve bu Türkiye'de ilk kurs olma özelliğini taşıyordu. Bugün de bütün nöromodülasyon girişimlerini karşılayan kapsamlı, önemli ve değerli konukları barındıran ve ağırlayan bilen bir kurs olma özelliğin koruyor. Şu anda aramızda dünya derneklerinin başkanları mevcut. Onların deyimiyle bu kurs dünyada yapılan en kapsamlı ve en büyük kurs olma özelliğini taşıyor. Dünya tek bir ülkeden ibaret olsaydı İstanbul bunun başkenti olurdu. Hem eğitmenlerimiz, hem eğitim almak isteyenler İstanbul'da böyle bir aktivasyona katılmaktan keyif alıyorlar” diye konuştu.

“Bu kurs genç katılımcıların öğrenmesi için çok iyi bir fırsat”

Amerika'dan eğitmen olarak gelen Chicago Üniversitesinde Beyin Cerrahisi profesörü ve Dünya Stereotaktik ve Fonksoyenel Nöroşirürji Derneğinin ve Uluslararası Nöromodülasyon Başkanı Prof. Dr. Konstantin Slavin ise kursun genç katılımcılar için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, “Şunu söylemeliyim ki böyle bir kursa davet edildiğim için çok onur duyuyorum. Çünkü bu beyin pili ve ağrı tedavileri kadavra kursu çok nadir eğitimsel bir organizasyon. Ve bunun İstanbul'da düzenlenmesinden çok minnettarım. Bu kurs genç katılımcıların öğrenmesi için çok iyi bir fırsat. Genç katılımcıların kendilerini beyin ve sinir cerrahisinin çeşitli girişimlerinde yani hareket bozuklukları, ağrı tedavisi, epilepsi tedavisi gibi alanlarda eğitim alabilmeleri çok önemli. Doktor Atilla Yılmaz'ın ve ekibinin böyle bir etkinliği düzenlenmiş olmaları fonksiyonel beyin cerrahisinin Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde gelişimi için çok büyük bir adımdır. Ben buradaki eğitmen ekibinden, katılımcı çokluğu ve stereotaktik beyin cerrahisine olan ilgiden çok etkilendim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Ve umarım bu tür eğitimsel toplantıların devamı gelir” şeklinde konuştu.

“Türk doktorlarının burada sergiledikleri yetenekler global ve en yüksek standartlarda idi”

Moldova'dan katılan Nicu Rıbac ise, böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın her bir yanından gelen nöromodülasyon ve beyin alanının en ünlü uzmanları bu kursta bulunuyor. Bizim gibi genç beyin cerrahları ve nörologlar için uzmanların tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmaları çok önemli. Bu kursun bugün olan teorik kısmı dışında, bizim için diğer önemli olan şey yarın olacak olan uygulanmalı kurstur. Çünkü orada bu uzmanların direkt olarak uygulamalı olarak kendi tecrübelerini bizimle paylaşacaklar. Bu sayede biz de kendi yeteneklerimizi geliştirip ilerde çok daha iyi doktorlar olabileceğiz. Bugün Türk Doktorlarının burada sergiledikleri yetenekleri global ve en yüksek standartlarda idi.”

Kursiyerler; Andres Lozano, Kelly Foote, Michael Okun, Marwan Hariz, Patric Blomstedt, Konstantin Slavin, Robert Levy, Georgios Matis, Ali Savaş, Süleyman Özyalçın ve Gül Talu gibi girişimsel nöromodülasyon konusunda alanının önde gelen isimlerinin deneyimlerini dinleme şansı buluyor ve kadavra kursu bire bir uygulamalı eğitim alma imkânına sahip oluyor.