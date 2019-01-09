31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanabilmek için son gün 17 Ocak

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmenler, seçmen kayıtlarının sorgulanmasını muhtarlıklardan yapılabilecek. Ayrıca 17 Ocak'a kadar, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Seçmen kontrolü için son gün 17 Ocak saat 17:00 tarih ve saat olarak belirlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli Sosyal Medya'dan yayınladığı mesajda seçmenlere seslendi ve oy kullanmanın önemine dikkat çekti. Toprak açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; yaşadığınız yerin yönetiminde sizin de sözünüz var. Oy kullanmak hem en doğal hakkınız hem de memleketinize karşı sorumluluğunuzdur. Seçmen kaydınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin'' ifadelerini kullandı.