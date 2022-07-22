33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Doğal güzellikleri, kültürel geçmişi ve tarihi dokusu ile İstanbul'un yanı başındaki cenneti Şile, 1–7 Ağustos tarihleri arasında 33. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

İsmini 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü Şile Bezi'nden alan, Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek.

Şile Bezi'nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya hazırlanıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleşeceği festival boyunca, Mazhar Alanson, Bora Duran, Uğur Arslan, Haluk Levent, Simge ve Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio sahne alacak.

Birbirinden ünlü sanatçılar Şile'de buluşuyor

Festival Korteji ve açılış seremonisinin gerçekleşeceği 1 Ağustos Pazartesi günü Mazhar Alanson konseri, 2 Ağustos Salı günü Ritüelleriyle Şile Bezi Atölyesi, Şile Bezi Vizyon Projeler Lansmanı'nın gerçekleşeceği, 3 Ağustos Çarşamba günü Bora Duran Konseri, Şile Bezi Ustalara Saygı Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı, 4 Ağustos Perşembe günü Uğur Arslan konseri gerçekleşecek. 5 Ağustos Cuma akşamı ise Türk Pop Müziği'nin en güçlü yorumcularından Haluk Levent sahne alacak. 6 Ağustos Cumartesi akşamı ise güçlü sesiyle büyük beğeni kazanan Pop Sanatçısı Simge unutulmaz bir performansa imzasını atacak. Festivalin son günü olan 7 Ağustos Pazar günü Cengiz Kurtoğlu & Trio sıra dışı sahnesiyle Şile'de unutulmaz bir performansa imzasını atacak.

"Şile'yi tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Geçen iki yılda pandemi sebebiyle yapılamayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve sanat Festivali'ni bu sene gerçekleştirmekten ötürü büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,“Adına armağan ettiğimiz ve bu yıl 33.'sünü büyük bir coşkuyla düzenleyeceğimiz festival programımızla, coğrafi işaretiyle gurur duyduğumuz Şile Bezi'mizi ve Şile'mizin kültürel ve doğal güzelliklerini yeniden keşfetme imkânı sunacak, festivalimiz boyunca Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını ilçemizde ağırlamanın da ayrı mutluluğunu yaşayacağız. Uluslararası Şile Bezi Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul'un en eski festivallerinden biri olarak da ayrı bir öneme sahip. Şile'miz yerleşik köy hayatı, kültürüne, geleneklerine olan bağlılığı, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile İstanbul'un göz bebeği. Şile Belediyesi olarak her zaman tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmayı, ilçemize özgü kültürel mirası hak ettiği mertebeye taşımayı hedefledik. Bizleri bu hedefe taşıyacak olan en özgün ve köklü miraslarımızdan biri olan, Şile'mizin en önemli simgesi, ilçemizin dünyayı açılan kapısı Şile Bezi'ni en iyi şekilde tanıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

Başkan İlhan Ocaklı, 1-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivale sadece Şilelileri değil tüm İstanbul halkını da beklediklerini sözlerine ekledi.