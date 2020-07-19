33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu. Eğitim alanında İhlas Koleji "kalite" ödülüne layık görüldü. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin her konuda hazır olduklarını söyleyerek, "Eğitim bizim işimiz" dedi.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyarak maskelerini taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu ve ellerini dezenfekte etti.

"İhlas Koleji olarak eğitimle ilgili her konuda hazırız"

Tüketiciye güven veren ve tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirildiği törende İhlas Koleji eğitim alanında "kalite" ödülüne layık görüldü. Ödülü, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin aldı. Yeltekin ödülü İhlas Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve veliler adına aldığını söyleyerek, "İhlas Koleji olarak eğitimle ilgili her konuda hazırız. Okullarımız 31 Ağustos'ta açılacak deniliyor. Biz bunu karma olarak da yapabiliriz. Hem sınıflarımız çok büyük hem bahçemiz çok büyük. Bugün birçok okulda olmayan imkan bizde var. Başarımız inşallah daim olacak. 4 yıldan beri YKS'de Türkiye birincimiz var. Ayrıca ilk 100'de 9 derecemiz var. Fen liselerimizdeki bütün öğrencilerimiz üniversiteye yerleşti. Anadolu liselerimizde de yüzde 90,86 başarı elde ettik" dedi.

"Eğitim bizim işimiz"

Yeltekin yüz yüze ve uzaktan eğitimler için tüm kadro olarak hazır olduklarını da ifade ederek, "Bizim spor dalında da başarılarımız var. Türkiye'nin en iyi İngilizce konuşan 3 öğrencisi de bizde. İzmir'de yapılan yarışmada derecelerimiz var. Eğitim işinden geldiğimiz için 25 yıllık tecrübemiz var. Benim 30 yıllık tecrübem var. Dolayısıyla biz her zaman hazırız. Hijyen konusunda da çok başarılıyız. Eğitim bizim işimiz" şeklinde konuştu.

Törende ayrıca TGRT habere de 2 ödül birden geldi. TGRT haber ve kendi adına verilen ödülü alan muhabir Özay Erad, "Her markanın kendisi adına yazdığı bir öyküsü vardır. Ben de o öyküyü TGRT Haber'de yazmaya devam edeceğim" dedi.