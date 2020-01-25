33 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde tahliye oldu

Veteriner Sağlık Memuru iken 12 Eylül darbesi sonrası tutuklanarak 33 yıl boyunca suçsuz yere cezaevinde yatan Mehmet Civelek (60), özgürlüğünü sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

60 yıllık hayatının 33 yılını suçsuz yere cezaevinde geçirdiğini anlatan Mehmet Civelek, “ Gençliğimi yaşamadım. Güzel ve kötü günlerde yaşadım. En kötü günüm 12 Eylül darbesinden sonra tutuklanarak haksız yere 33 yıl 9 ay 17 gün 11 saat yattım. Bugüne kadar ülkemizin başına gelen herkese müracaat ettim. Kanuna ve adliye yargıya karışamayız cevaplarını aldım. En son açlık grevinde iken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. 100 senede bir bulunmaz bir insan bu ülke için. Allah ondan razı olsun. Mektubum sonrası müfettiş gönderdi ve ondan sonra tahliye oldum. Minnet borcumu ödemek için ikinci bir tahliyeyi yaşamak için Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. Eğer kendisi ile görüşebilirsem gerçekten tahliye olduğuma ve özgür olduğuma inanacağım” dedi.

Mahkemece 1 yıl 8 ay ceza aldığını ve bu cezanın bir türlü bitmediğini ve suçsuz yere 33 yıl boyunca cezaevinde yattığını da kaydeden Civelek, “Bundan sonra vatana millete hizmet edeceğim. Bir kitap evi açıp insanlara hizmet etmek adına bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerine de yer verdi.