35 Eserden oluşan resim sergisi, sanatseverleri bekliyor

Başkurdistan Cumhuriyeti'nden 5 ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 35 eserinin sergileneceği “Rusya Federasyonu Muhtar Cumhuriyeti Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi” 27 Şubat 2019 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açılacak.

Sergiye özel 10 günlük sempozyum düzenlendi

Dünya çapında tanınan ilkel insanın tasvir edildiği kaya resimlerinin 10 gün sürdürülen bir sempozyum sonucunda oluştuğu belirtildi. Sergide, 1920'li yıllarda dünya çapında tanınan Başkurdistan yağlı boya resim sanatının figüratif örnekleri sergilenecek. Dünyaca tanınmış hayvan, kaya resimleri ile bilinen Başkurdistan kültürünün yansıtılacağı sergi ile ayrıca geleneksel yağlı boya sanatı da tanıtılacak.