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350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi

5 ilçede girdikleri evlerden 350 bin TL’lik hırsızlık yapan iki kişi yakalandı.

5 ilçede girdikleri evlerden 350 bin TL'lik hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Olaylara ait görüntüler kameralara yansırken, Gürcistan vatandaşı oldukları öğrenilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Şubat ile 8 Nisan tarihleri arasında Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar'da gerçekleşen evlerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Yakalanan hırsızlar, mahkemece tutuklandı


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen iki kişi 19 Nisan günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gürcistan vatandaşı oldukları belirlenen şüpheliler Gerorgıı K. (35) ve Gıorgı T. (35) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Vatandaşın zararı 350 bin TL


Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar'da girdikleri evlerden ziynet eşyası, değerli kol saati, lüks markalı ayakkabı, elektronik eşya, döviz ve Türk Lirası çalan şahısların vatandaşa yaklaşık 350 bin TL vurgun yaptığı öğrenildi.

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