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37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

Bu yıl 37’incisi düzenlenen Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası bugün yapılan eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.

Bu yıl 37'incisi düzenlenen Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası bugün yapılan eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.


37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda heyecan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen oldukça çekişmeli müsabakalarla başladı. Pazar gününe kadar sürecek olan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finandiya, Filistin, Moldova, Belarus ve Tacikistan ülke milli takımlarından yaklaşık iki yüz güreşçi ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

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