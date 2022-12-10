Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 7'nci gününde yoğun ilgi gördü. Öğrenci, öğretmen, engelli gibi pek çok vatandaşa girişlerin ücretsiz olduğu fuar yarın sona erecek.

Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra okurla buluşan 39'uncu Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. 3 Aralık'ta başlayan fuarın 7'nci gününde binlerce kişi fuara akın etti. Kitapseverlerin okuduğu kitabın yazarlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduğu ve indirimli kitap satışlarından yararlandığı fuara bu yıl, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılım sağlıyor. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelli bireylerin ücretsiz katılabildiği fuar yarın sona erecek.

“Bütün aradığım kitapları bulabildim”

Fuara kitap almak için gelen Eylem Açıkgöz, “Kitap fuarına geldim TÜYAP'a teşekkür ederim öncelikle, çünkü kapsamlı bir fuar olmuş. Bütün aradığım kitapları bulabildim. Özellikle kardeşimin istediği kitapları da alabildim. Birçok yayınevi var şu anda hepsine ulaşabiliyorum. Kardeşime genelde roman tarzı aldım. Polisiye, suç romanlarını seviyor. Kendime de kişisel gelişim kitapları bakıyorum. İmza günleri var” dedi.

“Her çeşit kitap var”

Fuara ikinci kez gelen Murat Gökçe, “Bugün benim fuara ikinci gelişim, daha önce ailemle birlikte kitap almaya gelmiştim. Bugün de beğendiğim, istediğim kitaplara baktım, beğendiğim kitaplar var içerikleri güzel. Her çeşit kitap var. Ben daha çok macera kitaplarını seviyorum. Herkesin gelmesini isterim” şeklinde konuştu.