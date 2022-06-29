3D Ölçme ve Modelleme Çalıştayı Atlas Üniversitesi'nde yapıldı

Atlas Üniversitesi'nde düzenlenen 3D Ölçme ve Modelleme Çalıştayı'nda çok geniş alanların çok kısa sürelerde coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilmesi üzerine sunumlar ve modellemeler gerçekleştirildi.

Geomatics Group ve Geoslam Ekibleri işbirliğiyle Creative Labs'ta gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Yaman yaparken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal 3D Ölçme ve Modelleme Yöntemleri adlı sunum gerçekleştirdi. Çalıştay, Geoslam Ekibi yöneticisi Marcellinus Gerardus Maria tarafından Geoslam cihazı ve lazer taraması hakkında yapılan sunum ile devam etti.

Çalıştay öncesinde GeoSlam lidar ölçme cihazıyla tarihi Kağıthane Sadabat Mesire 1 Parkı, tarihi Kağıthane Belediye Binası ve İstanbul Atlas Üniversitesi'nin iç ve dış mekanlarının lazer taraması ile simülasyonları yapıldı. En önemli özelliği çok geniş alanları çok kısa sürelerde coğrafi bilgi sistemlerine entegre etmesi olarak bilinen Geoslam cihazı ile yapılan taramalarda 3 mekanın taraması 30 dakika gibi kısa sürede tamamlandı. Bu taramalarla Geomatics Group ekibi uygulamalı proje sunumu gerçekleştirirken, Vadi Kampüsü iç mekan taraması anlık olarak yapıldı ve görsel simülasyonu oluşturuldu.