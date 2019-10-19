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3.Köprü'nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü’sü havadan görüntülendi.

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü'sü havadan görüntülendi. Sisin adeta bulutların üzerinde süzülmesi masalsı görüntüler oluşturdu.


Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.

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