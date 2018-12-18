3'üncü Beyoğlu Levantenler Konferansı gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Levantenler Konferansı Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. 'Kimdir Bu Levantenler?' başlığı altındaki konferansa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Levantenler Kültür Mirası Derneği, Londra Levantenler Kültür Mirası Vakfı ve Kültür Kenti Vakfı ortaklığında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Levantenler Konferansı Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. 'Kimdir Bu Levantenler?' başlığı altında Osmanlı Devleti döneminde Levantenlerin Beyoğlu'nda neler yaptıkları, renkli faaliyetleri, kültür ve cemiyet hayatına etkileri değerlendirildi. Konferansa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Konferansta diğer katılımcılar ise Levanten Kültür Mirası Vakfı İstanbul Temsilcisi Jonathan Beard, Levanten Kültür Mirası Vakfı Mütevelli Üyesi M. Nuri Çolakoğlu, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Tarihçisi ve Kültür Ataşesi Dr. Rinaldo Marmara ile tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak oldu.

"Beyoğlu her zaman dünyanın merkezi "

Gelecekte demir yolunun yeni ticaret yolu olacağını ve dünyanın ticaret merkezi olmak için Levantenlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Belki de gelecekte yeni üretim ve ticaret hatları demir ipek yolları üzerinden olacak. Neden demir ipek yolu? Çünkü ulaşımı 12 güne indiriyor. Oysa bugün 62 gün. Deniz yolları hâlâ en ucuz hat. Eğer bir gün demir yolları daha da ucuzlarsa ticaretin aksı yeni bir yol bulacak kendine. O zaman Levantenler 300'den 3 bine çıkacak. Beyoğlu her zaman dünyanın merkezi. Napolyon ‘Dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu.' diye söylemiş. Bizde aldık, kabul ediyoruz. Hazırlığımız var. Tarlabaşı'nı dönüştürdük. Ticaretin merkezi olmaya yeni havalimanları ve yeni akslarla hazırız. Yeni dünya belki demir yolları üzerinden o hat üzerinden şekillenecek. O gün de Levantenlere ihtiyacımız var. Bugünden hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu.

"Levanten dediklerimiz Roma Katolikleridir"

Levantenlerin aslında doğuya gidip yerleşen batılılar olduğunu söyleyen tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Levanten dediklerimiz Roma Katolikleridir. Roma Katolikleri içinde sadece İtalyanlar değil Fransızlar, Hollandalılar, İspanyollar, Avusturyalılar Levantenleri oluşturdular. Levantenler doğulu demektir. Bunlar doğuya gidip yerleşen batılılardır. Hiç kimse Maroni'ye, Doğu Hristiyanlarına, Yahudilere, Ermenilere Levanten demez. Bunların içinde de bir aristokrasi vardır. Hem de bizde olmadığı kadar" dedi.