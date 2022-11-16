3'üncü Esenler Film Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Esenler Film Günleri'nin kapanış töreninde Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Yapım Destek ödülleri sahiplerini buldu. Heyecanın yoğun olduğu gözlenen törenin sonunda Türk ve dünya sinemasından sevilen filmlerin müziklerini icra eden Sedat Anar ve ekibi seyirciden büyük alkış aldı.

“Beyaz Perdenin Çocukları” temasıyla 3'üncü kez sinemaseverlerle buluşan Esenler Film Günleri, beş gün boyunca öne çıkan yapımların yanı sıra sinema profesyonellerini bir araya getirdi. 3'üncü Esenler Film Günleri'nin Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninin sunuculuğunu Başak Şengül üstlendi. Seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan Esenler Film Günleri'nde bu yıl yapılan gösterimler ve etkinliklerden oluşan sunumla başlayan tören, ödül takdimi sonrası gerçekleşen Sedat Anar konseriyle son buldu. Kapanış törenine oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu jüri üyeleri de katıldı.

Film ekipleri, sinemaseverler ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını, etkinlik danışmanı ve sinema yazarı Suat Köçer yaptı. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan sinemaseverlere ve film günleriyle üçüncü kez aynı heyecanı sunan Esenler Belediyesi'ne teşekkür eden Köçer, verilecek ödüllerle kazanan ve kaybedenin belirlenmediğini, uzun vadede kazananın Türk sineması olduğunu hatırlatarak bunun da sinemacıların ortak kazancı olduğunu vurguladı.

Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni üretimlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Esenler Kısa Film Yapım Desteği çerçevesinde verilen “Jüri Özel Ödülü”nü kurgu yönetmeni ve yapımcı Mesut Ulutaş takdim etti. “Jüri Özel Ödülü”nü “Kanatlı Ağaç” projesiyle alan Burak Varlık, başlangıç için bu ödülün çok anlamlı olduğunu söyledi. Esenler Kısa Film Yapım Desteği'ne ise “Çekiliş”, “Rehber” ve “Otuz Dakikadan Sonra” projeleri layık görüldü. “Çekiliş” projesinin yönetmeni Muhammet Emin Altunkaynak'a ödülünü yönetmen Murat Pay verdi. Ödülü alan Muhammet Emin Altunkaynak, yanında olan isimlere teşekkürlerini iletti. “Rehber” projesinin yönetmeni Mert Erez'e ödülünü Prof. Dr. Şükrü Sim verdi. Ödülü alan Mert Erez, film ekibine teşekkür ederken, fon noktasında da bu ödülün çok önemli olduğunu belirtti. Erez, ayrıca öğretmen olduğunu ve ödülünü de öğrencilerinin desteğiyle aldığını sözlerine ekledi. “Otuz Dakikadan Sonra” projesiyle ödüle değer bulunan Hasan Ali Kılıçgün'e ödülünü oyuncu ve sunucu İpek Tuzcuoğlu takdim etti. Ünlü oyuncu, yapım desteklerinin önemine değinerek Esenler Belediyesi'ne sinemaya olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Ödülü alan Hasan Ali Kılıçgün konuşmasında, verilen desteğin kıymetine vurgu yaptı.

Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Esenler Kısa Film Yarışması'nda “En İyi Kısa Film” ödülüne Ercan Selim Öngöz'ün “İnsan Ne Zaman Ölür?” filmi layık görüldü. Ödülü, yönetmen Vuslat Saraçoğlu takdim etti. Ödülü alan Ercan Selim Öngöz ise ödülle filmine cevap bulunmuş olduğunu ifade ederken, filmin devamının geleceğini müjdeledi. “En İyi İkinci Kısa Film” ödülünü oyuncu Rıza Sönmez verdi. “Larva” filmiyle ödüle layık görülen Volkan Güney Eker, ödülü bu seçkideki tüm filmler adına aldığını belirterek, film günleri ekibine teşekkürlerini iletti. “En İyi Üçüncü Kısa Film” ödülünü sinema yazarı Tuba Özden Deniz takdim etti. “Meryem” filmiyle ödülünü alan Celal Yücel Tombul, bu ödüllerin kısa filmciler için hem maddi hem de manevi olarak çok büyük destek olduğunu ifade etti.

Ayrıca kısa film yarışmasında bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 10'a girerek finale kalan, ancak derece alamayan Ömer Dişbudak'ın “654 Gram”, Recep Bozgöz'ün “Benden Korkmana Gerek Yok”, İlcan Edgar Özuluca'nın “Cevher”, Emrah Yükselir'in “Cezayir Menekşesi”, Nadir Kağan Kocakaya'nın “Kod Bozumu 13”, Abdülkadir Kalay'ın “Posta” ve Göksel Tuzun'un “Temassız” filmleri motivasyon desteği adı altında 3 bin'er TL gösterim telifinin sahibi oldu.