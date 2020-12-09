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4 büyüklerden Başakşehir'e destek

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Paris Saint-Germain maçında ırkçılık yaşayan Medipol Başakşehir için destek paylaşımları bulundu.


UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılık yapıldı. Bu olayın yaşanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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