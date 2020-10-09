4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 'sağlık' temalı Çekmeköy 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Çekmeköy Belediyesi, yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi gören Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın dördüncüsünün temasını ‘Sağlık' olarak belirledi. Yarışma ile sağlığın değerinin ve sağlığa etki eden faktörlerin, sanatçıların gözünden anlatılması hedefleniyor.

Toplam ödülün 80 bin TL olarak belirlendiği yarışmanın jürisinde; Birol Güven, Barış Başar, Ünal Yeter, Aydın Sarman, Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer, Serdar Can, Erol Erdoğan, Ayşe Şahinboy Doğan ve Nihal Şen yer alıyor.

Başvurular başladı

Sağlık temalı kısa filmleriyle yarışmaya katılmak isteyen sinemaseverler başvurularını, 25 Kasım 2020 tarihine kadar www.cekmekoykisafilm.com adresinden yapabilecekler. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren filmlere ödülleri takdim edilecek. Dereceye giren filmlerden birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL, jüri özel ödülüne 7 bin 500 TL ve mansiyon ödüllerine beş film için toplam 12 bin 500 TL verilecek.

Çekmeköy Belediyesi, 2016 yılında “Merhamet ve Adalet”, 2017 yılında “İhanet ve Direniş: 15 Temmuz” ve 2018 yılında “Komşuluk” temalarıyla uluslararası kısa film yarışmaları düzenleyerek sinemaseverler ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Çekmeköy Uluslararası Kısa Film yarışmalarında bugüne kadar yüzlerce film yarıştı.