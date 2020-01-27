Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı'nın ‘Bir Kan Üç Can' sloganıyla ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında 4 günde 500 ünite kan toplandı.

Kağıthane Belediye'sinin desteklediği kampanya kapsamında farklı tarihlerde ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı merkezi oluşturuldu. Kampanyanın ilk günü bağışlar Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberinde belediye çalışanları merkeze gelerek kan bağışında bulundu. Kampanyanın ilk gününde toplam 118 ünite kan toplandı, bir vatandaş da kök hücre bağışladı. Kan bağışı etkinlikleri Merkez, Emniyetevler ve Sultan Selim mahallelerinde farklı günlerde devam etti.

4 günde 500 ünite kan

Kağıthane'de 4 gün süren kan bağışı kampanyasının sonunda 500 kişiden kan alındı. Başkan Öztekin katılım gösteren herkese teşekkür ettiğini belirterek, “İhtiyaç anında bir damla kan bile çok önemli. Afet ve kazalarda, hastalıklarda vatandaşlarımız umutla kan beklemekte. Bazen doktorlarımız bu konuda adeta zamanla yarışıyor. Eğer yeterli düzeyde kan stokumuz olursa, inanıyorum ki birçok hayat kurtulacak" dedi. Başkan Öztekin kan vermenin ayrıca insan sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatarak herkesi kan vermeye davet etti.