4 gündür haber alınamayan adam evinde baygın bulundu

Küçükçekmece'de 4 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki şahıs, evinde baygın bulundu. Ağzı kanlar içinde bulunan adam hastanede tedaviye alındı.

Olay, sata 11.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erol'dan (48) pazar günü akşam saatlerinden beri haber alamayan bina sakinleri durumdan şüphelenerek 112 Acil Servis'i aradı. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye yardımıyla birinci katta bulunan eve girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde Erol'un ağzının etrafında kanlar olduğunu gördü. Tek başına yaşayan Erol, yaşadığı tespit edilince ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 gün sonra baygın halde bulunan Erol'un hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

“Pazar gününden beri haber alamıyordum”

Mustafa Erol'un en son pazar günü kendisini aradığını söyleyen komşusu Esra Akbaba, “Pazar günü beni aradı, çalıştığım için cevap veremedim. Sonra pazar günü akşam aradım cevap vermedi. Sonra pazartesi günü aradım yine cevap vermedi. Sonra komşularıma söyledim, haber var mı? Onlar da yok ama bekleyelim bakalım dediler. En son bugün de telefonlarına cevap vermedi ve kapıyı çaldık, açamayınca polise haber verdik. Allah'a şükür yaşıyormuş” diye konuştu.

“Ağzından falan kan gelmişti”

Erol'un komşusu ve arkadaşı Cem Yavuz ise, “Bizim arkadaşımız, 3 gündür kendisinden haber alamıyorum. Telefonlarına cevap vermedi, esnaf arkadaşlarla merak içerisindeydik. En son itfaiyeyi aradık, düşmüş herhalde içerde. Kafasını vurmuş, herhangi bir madde falan kullanmıyordu. Yaralıydı, ağzından falan kan gelmişti, inşallah toparlar” dedi.