4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe girilirken, normal günlerde sabah saatlerinde yoğun olan E-5 karayolunun boş hali kameraya yansıdı.

Bahçelievler Metrobüs durağı mevkiinde çekilen görüntülerde yolun boş olduğu görüldü.