4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Korkutan yangında mahalleli sokağa dökülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın 22.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sobadan sıçrayan kıvılcımla 4 katlı binanın çatı katı tutuştu. Çatı katında bulunan malzemelerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Binanın çatı katının tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 4 katlı binanın çatı katı ise kullanılamaz hale geldi.