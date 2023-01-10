4. Levent'teki cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Levent'te motosikletli gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayetin

güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırmadan ateş açtığı görülüyor.

Levent Emniyetevleri Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., (31) randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başlamıştı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.'ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açılmış, saldırı sonucu Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, arkadaşı göğsünden ve o esnada yoldan geçen Cihan H. (28) ise ayağından yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına almış, ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda ölen kişinin Cihan Ö.'nün randevu yerine birlikte geldiği arkadaşı Fahri Çelik (42) olduğunu tespit etmişti.

Arkadaşlık uygulamasından küfürleşmişler

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmıştı. Arkadaşıyla birlikte saldırıya uğrayan Cihan Ö.'nün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı küfürleştiği şahısla randevulaştığı ve Cihan Ö.'nün arkadaşı Fahri Çelik ile birlikte olay yerine geldiği sonrasında ise motosikletli iki şahıs tarafından 5 el ateş edilerek silahlı saldırıya uğradığı bilgisine ulaşılırken, polis kimliği tespit edilen saldırganın peşine düşmüştü.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletten inen bir kişinin silahına sarıldığı ve ardından ateş açtığı görülüyor. Etrafın kalabalık olduğu sırada gerçekleşen olayda, çevredekilerin silah sesiyle panik halinde kaçtığı da görüntülere yansıyor.