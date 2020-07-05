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4 yaşındaki çocuğun 12'inci kattan düşme anı kamerada

Beylikdüzü’nde 4 yaşındaki bir çocuk, oturdukları sitenin 12’inci katından düştü.

Beylikdüzü'nde 4 yaşındaki bir çocuk, oturdukları sitenin 12'inci katından düştü. Feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi. Düşme anı kameraya yansıyan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.


Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde lüks bir sitede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evde dedesi ile birlikte olan 4 yaşındaki Doruk T., bilinmeyen bir nedenle 12. kattan düştü. Komşularının haber vermesi üzerine olayı fark eden dede sinir krizi geçirdi. Olay anında dışarıda olan anne ve baba da olayı duyunca sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.



İkiz kardeşi de 1 yıl önce ölmüş


Feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği ve acılı annenin hamile olduğu öğrenildi. Doruk T.'nin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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