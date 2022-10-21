4 yıl sonra ilk zafer Nesrin Baş'tan

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan Nesrin Baş, 2018'den bu yana madalya kazanan ilk kadın miili sporcu oldu.

İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Japon Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek kadınlarda 68 kiloda Türkiye'ye altın madalya getiren Nesrin Baş, bu organizasyonda kadınlardaki 4 yıllık şanssızlığımızı da kırmış oldu. 20 yaşındaki Beşiktaşlı güreşçi, 2018'den sonra U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcu olmayı başardı.

"Yeri geldi ağladım ama başardım"

Elde ettiği şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, "Yeri geldi sakatlandım ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim" dedi. Başarılı güreşçi, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.