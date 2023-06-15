40 illüstrasyon sanatçısı, depremzede öğrencilere destek için bir arada

Projeye özel her biri 20 limitli edisyon üretilen eserlerin satışından elde edilen gelirin tamamı Trendyol'un İzmir depremi sonrasında 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiği Kalpten Kalbe Burs Fonu'na aktarılacak.

Bağımsız sanatçıların eserlerinin erişilebilirliğine ve kariyerlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunan Trendyol Sanat, sanatın iyileştirici gücünü yaptığı iş birlikleri ile geliştirmeye devam ediyor. Sanata dijitalde yeni bir alan açarak, bağımsız sanatçıların ve eserlerinin geniş kitlelerle buluşmasını hedefleyen Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı ve bağışladığı koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. GLOBART iş birliği ile “Sanat İyileştirir” projeleri kapsamında “Umut” temasıyla hazırlanan illüstrasyon seçkisiyle elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'na aktarılacak.

Proje kapsamında toplam 800 eser sanatseverlerle buluşacak. Katılımcı sanatçılar arasında 2016'da Mediacat '30 Yaş Altı En İyi 30 Yaratıcı' ödülüne layık görülen Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Fransa Ulusal 2022 Le Prix Escapages ödülüne aday gösterilen Çağrı Odabaşı, 2019 Edelvives Uluslararası İllüstrasyon Ödüllerinde başarılar elde etmiş olan Merve Erbilgiç ve Türkiye'yi uluslararası arenada pek çok projede temsil eden Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın olmak üzere alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer alıyor.

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak

Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların tanıtılması ve tüm Türkiye'yi sanat ile buluşturmayı sorumlulukları olarak gördüklerini anlatan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Birbirinden değerli 40 illüstrasyon sanatçısıyla birlikte depremzede öğrenciler için el ele vererek, “Umut” temalı illüstrasyon seçkisini oluşturduk. Eserlerin satışından elde edilen gelirle birlikte Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde depremden etkilenen öğrencilere kaynak ulaştırmayı hedefliyoruz. Trendyol Sanat ile sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılmayı amaçlarken, ulaştığımız herkesi de bu iyilik hareketinin bir parçası yapmak istiyoruz” dedi.

"Afetzede gençler için uzun soluklu destek çok önemli"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, afetzede gençler için uzun soluklu desteğin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Gençlerimizin hayalleri ve hikâyeleri yarıda kalmasın diye, Trendyol'un büyüyerek süren desteğiyle afetzede öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz. 2020 yılından beri yanımızda olan Trendyol'a ve eserlerini afetzede öğrencilerimizin geleceğine ışık olmak için bağışlayan tüm sanatçılara yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

"Proje sayesinde umudumuz da sonsuz olur"

Projede yer alan illüstrasyon sanatçısı Elif Işık Töreci de, şunları söyledi: “Bu kadar kalabalık ve güzel bir ekiple omuz omuza, böylesine anlamlı bir projede yer aldığım için çok mutlu ve umutluyum. Dilerim sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü yine yeniden gösterebilme şansına sahip olabildiğimiz bu proje sayesinde, “kalpten kalbe” kurulan bağlarımız çok güçlü, umudumuz da sonsuz olur”.

Projede yer alan bir başka illüstrasyon sanatçısı Başak Karafaki ise, “Duyduğum andan itibaren içimi ısıtan bu projede yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

Umut koleksiyonunda yer alan eserlere trendyol.com/sr?cid=621402&si=0 adresinden ulaşılabiliyor.