40 üniversite diplomalarında TYÇ logosu kullanabilecek

Öğrenci diplomalarının ve mezuniyet belgelerinin Avrupa'da da geçerliliğini sağlayacak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun tanıtımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı. 40 üniversitenin hak kazandığı TYÇ logolarının öğrenci diplomalarında yer alması; öğrencilerin aldığı eğitimin ve diplomaların kalitesinin Avrupa standartlarında olduğu anlamına geliyor.

33 Kamu ve Doğuş Üniversitesi ile birlikte 7 vakıf üniversitesi diplomalarında TYÇ logosu kullanmaya hak kazandı. Öğrencilerin aldığı eğitimin ve diplomaların kalitesinin Avrupa standartlarında olduğu anlamına gelen TYÇ logosu tanıtımına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, MYK Başkanı Cemal Cihan Coşkun, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve TYÇ Kurulu Başkanı Nazan Şener, TYÇ'nin paydaşları olan MEB, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, TYÇ Kurulu ve mezuniyet belgelerinde bu yıl ilk kez TYÇ logosu kullanılacak üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile davetliler katıldı.

Konuşmalarda TYÇ'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu şekilde tasarlanan genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesi olduğu belirtilerek; Türkiye eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa'ya ve dünyaya açılan penceresi olduğu vurgulandı.